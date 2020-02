Nutimähkmed annavad vanematele teada, kui mähe vajab vahetamist

Märg mähe võib põhjustada lööbeid ja olla beebile väga ebamugav, kuid uus nutimähe annab märjast mähkmest vanematele kohe teada. Mähkmel on niiskussensor, mis saadab signaali arvutisse või nutitelefoni.

Nutimähe on odav toode ning sensori tootmine maksab vaid kaks senti ning võrreldes teiste sarnaste toodetega on see taskukohane laiemale kasutajaskonnale. Samuti võib sensor olla kasulik haiglates, võimaldades meditsiiniõdedel tõhusamalt beebide eest hoolt kanda.