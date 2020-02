Teadlased tegid kindlaks, kas loode on emaüsas koroonaviiruse eest kaitstud või mitte

Hiina teadlased arvavad, et viirus ei kandu raseduse vältel lootele edasi. Uuringus osales üheksa COVID-19 viiruse tagajärjel tekkinud kopsupõletikku põdevat rasedat vanusevahemikus 26–40. Uuringu algul olid naised raseduse lõpujärgus ning nende lapsed sündisid keisrilõikega. Rasedatelt koguti rinnapiima, lootevee ja nabanööri vere proovid, mis olid kõik negatiivsed.

Wei Zhang ehk uuringu üks autoritest selgitas, et viirus ei kandu edasi lootevee, nabanoori verevarustuse ega rinnapiima kaudu. Pole selge, kuidas mõjutab viirus raseduse esimest trimestrit, kuid uuringu tulemustest on selgunud, et viimase trimestri ajal viirus loodet ei mõjuta.