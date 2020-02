Teadlased hoiatavad: mida rohkem voodipartnereid, seda suurem on vähirisk

Uuringu juhtiv teadlane Lee Smith selgitas, et tulemus oli ootuspärane, sest mitmed suguhaigused suurendavad vähiriski, ning mida rohkem partnereid inimestel elu jooksul on, seda suurem on tõenäosus, et tekib kokkupuude vähiriski suurendavate haigustega.