Loe, mis juhtub, kui laps lööb peaga jalgpalli

Birminghami Ülikooli neuroteadlane Michael Grey hoiatab, et teadusuuringutest on selgunud, et noorena saadud peavigastuste negatiivne mõju võib kesta kogu ülejäänud elu. Peaga jalgpalli löömise tagajärjel tekib sageli tõsisemate sümptomiteta peapõrutus, mille korral tunneb laps end uimasena ning võib kurta peavalu üle. Korduv jalgpalli peaga löömine võib aga põhjustada järjest süvenevat ajurakkude kahjustumist või hävimist.

Regulaarsed peapõrutused ja traumad võivad põhjustada kognitiivse võimekuse vähenemist, mäluprobleeme ja impulsikontrolli vähenemist. Samuti on leitud, et peatraumad võivad põhjustada motoorika häireid, närvivalu ja analüüsivõime vähenemist. Lisaks on teadusuuringutest selgunud, et regulaarsed peavigastused suurendavad tulevikus dementsuse riski.