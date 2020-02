Proviisor selgitab, millise populaarse joogiga koos ei tasu vitamiine võtta

Milliste vitamiinide, mineraalainete tarbimisele tuleks pärast talveperioodi eriti rõhku panna?

Üks tähtsamaid vitamiine kevadel on D-vitamiini kõrval C-vitamiin, sest see aitab kõige kiiremini võidelda väsimuse ja stressi vastu. Suurim C-vitamiini vaegus esineb Eestis veebruarist maini, kui paljude toiduainete vitamiinisisaldus on vähenenud. Näiteks kartuli vitamiinisisaldus võib siis olla üle nelja-viie korra tavalisest väiksem. C-vitamiini imendumist pärsivad alkohol, suitsetamine, palavik, söögisooda, ravimitest aspiriin ja paratsetamool. Just suitsetajad ja sageli alkoholi pruukivad inimesed peaksid kevadel tähelepanu pöörama C-vitamiini tarbimisele.

Oluline osa kevadväsimuse tekkes on ka E-vitamiini puudusel. E-vitamiinil on positiivne mõju immuunsüsteemile ja see aitab kaitsta keha oksüdatiivsete kahjude eest, mis võivad viia südamehaigusteni.

Väga oluline roll stressiga võitlemisel on ka magneesiumil, mis aitab närvilisuse ja unehäirete korral, leevendab lihaskrampe ja teisi lihaskonna probleeme. Magneesium imendub paremini, kui seda manustatakse koos vitamiin B6ga. A-vitamiin vastutab immuunsüsteemi eest ja kevadel tuleb seda toidust või toidulisandist piisavas koguses saada, et viirushaigustest hoiduda. Valmiskujul leidub A-vitamiini ehk retinooli näiteks maksas, piimatoodetes (eriti juustus ja võis), munas ja kalas. Seevastu karotenoide ehk A-vitamiini eelühendeid sisaldavad hulgaliselt tumerohelised, kollased, oranžid, punased ja violetsed köögi- ja puuviljad ning marjad.

Selleks, et saada üle väsimusest, mis kevadega käsikäes käib, aitavad kõige paremini B-rühma vitamiinid. B-grupi vitamiinide imendumine on pärsitud kohvi ja alkoholi liigsel tarvitamisel ning suukaudsete rasestumisvastaste vahendite manustamisel. B-vitamiine leidub näiteks pärmis, munas, maksas, kaunviljades ja pähklites. B-vitamiinide kompleksi tuleks võtta päeva esimesel poolel koos söögiga või pärast seda. Tasuks eelistada preparaate, kus on sees erinevad B-rühma vitamiinid, sest nad toimivad koos manustades paremini, aidates teineteisel imenduda.

Kevadise väsimuse taga võib olla ka rauapuudus. Raud on aga preparaat, mida nö igaks juhuks võtta ei tohi – selle vajadus tasub eelnevalt vereanalüüsiga kindlaks teha. Organism omastab rauda loomsest toidust ehk loomset rauda kergemini, parimad loomse raua allikad on punane liha ja maks. Oluline on mõista, et taimsest materjalist saab organism heal juhul 5 protsenti rauda ning lisaks tuleb juurde manustada C-vitamiini, et imendumist soodustada. Näiteks võiks juua C-vitamiini sisaldavat mahla toidu kõrvale. Samas tuleks ära jätta tee või kohv, ka piima tarvitamine rauda sisaldava toidu juurde, sest see nullib kogu oodatava kasu.

Immuunsüsteemi normaalseks toimimiseks ja väsimusevabaks kevadeks on eeloleval perioodil oluline, et ka tsingi, oomega-3 rasvhapete ja Q-10 varud oleksid organismis piisavad.

Kas parem on võtta multivitamiini või erinevaid vitamiinigruppe eraldi?

Kõige kindlam on vitamiine mitte osta huupi vaid suhelda ikka apteekriga, kes aitab igaühel individuaalselt parima lahenduseni jõuda.