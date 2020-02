Loe, miks võib hambapasta olla tervisele kahjulik

Triklosaan on küll antibakteriaalne, kuid mitmest teadusuuringust on selgunud, et sellega võib kaasneda negatiivseid mõjusid. Näiteks võivad tekkida superbakterid, mida antibakteriaalsed ained ei hävita ning samuti väheneb immuunsüsteemi võimekus, sest kokkupuude bakteritega on minimaalne. Lisaks võib triklosaan mõjutada hormonaaltalitlust ja põhjustada kilpnäärme probleeme. Samuti on leitud, et triklosaan võib vähendada luudes mineraalide hulka, muutes luud nõrgemaks.