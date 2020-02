Ema uskus raskes haigusseisundis, et uputas oma lapse

27-aastane Renee Barnsley hakkas hallutsinatsioonide ja pealetükkivate mõtete küüsis kannatama peaaegu kohe pärast Grace'i sündi, vahendab Metro. Ta arvas, et teda ei saa usaldada vastsündinu eest hoolt kandma, ja nii läks ta juba nädal pärast sünnitust tagasi tööle. Pärast 10 päeva möödumist oli ta sedavõrd ahastuses, et üritas endalt elu võtta, kuid politsei leidis ta, sest pere oli esitanud avalduse.

«Iga kord, kui ma silmad kinni panin, sattusin nendesse unenäolistesse olekutesse, kus ma beebit uputasin või teda tappa üritasin.

Ma teadsin, et see pole päris, kuid tundus nii tõeline. Arvasin, et tapsin oma vastsündinu. Tundsin end koletisena. Mul tekkis isegi mure, et olen pedofiil, nii et ma ei suutnud olla tema läheduses, eriti mitte üksi,» tõdes Barnsley.

«Raske on isegi mõelda, kui madalale sain langeda haigestumise ajal, sõnas naine. «Ma teadsin, et mu meel mängib minuga trikke, kuid mul polnud aimugi, kuidas seda peatada.»

Naine, kellele kuulus enne katsumust juuksurisalong, sai 2018. aasta novembris teada, et on rase. Olles olnud partneriga koos vaid kolm kuud, arutas paar raseduse katkestamist, kuid otsustas seda siiski mitte teha. Barnsley tõdes: «See oli stressirohke, kuna me ei planeerinud rasedust ja olime alles nii lühikest aega koos.» Naise sõnul oli ta varem pidutseja ega tahtnud kunagi lapsi. Samas ta teadis, et ei suudaks aborti teha.

Barnsley lisas, et rasedus oli raske, kuna teda vaevas hommikune iiveldus, mis kestis tegelikult kogu päeva.

Grace sündis eelmise aasta 13. juulil ja ema tunnistas, et ta ei tundnud «armastusepalavikku», mida oleks pidanud tundma. Ta ei söandanud kellelegi öelda, kuidas end tunneb. «Tundsin end halva emana.»

Pärast tööle naasmist ja enda elu kallale kippumist suunati psühhoosi kogenud naine haiglasse vaimse tervise osakonda. Tal diagnoositi sünnitusjärgne depressioon. Naine hakkas võtma ravimeid ja oli ka haiglas ravil.

Barnsley sai pöörata elus uue lehekülje. «Sain tütrega lähedaseks. Jõudsin uuesti trenni, kõndisin ja poksisin, lugesin palju ja sain palju puhata. Proovisin ka veebiteraapiat, jõusaali ja meditatsiooni. Ma kirjutasin palju, mis tõesti aitas. Olin kindlalt otsustanud, et saan endaga jälle hästi läbi ja olen hea ema. Töölt äratulemine aitas kindlasti kaasa, kuna sain keskenduda lihtsalt Grace'ile, endale ja tütrega sidemete loomisele. Elu läks järsku jälle palju paremaks.»

Barnsley lahkus ka elukaaslasest ja kolis vanemate juurde.

Barnsley tunnistas, et tunneb pärast ravi end paremini kui kunagi varem ja on põnevil, et saab oma elu õigele teele tagasi.

«Elu on praegu suurepärane,» lisas ta. «Ma tunnen end normaalsena ja olen isegi oma kogemustest raamatu kirjutanud,» märkis Barnsley.

«Grace on parim, mis minuga kunagi juhtunud on, ja ta on ainus, kes on mind kogu aeg tugevana hoidnud.»