Helsingi Ülikooli teadlased tegid Parkinsoni tõve ravi leidmisel märkimisväärse edusammu

Praegu puudub Parkinsoni tõve vastu ravi ning see mõutab miljonite inimeste elusid. Varasematest uuringutest on selgunud, et Parkinsoni tõve puhul tekib inimestel suur dopamiini tootvate rakkude kadu. Dopamiin mängib aju töös keskset rolli, reguleerides muuhulgas ka liigutusi. Seetõttu on paljud teadlased haiguse ravi otsinguil keskendunud dopamiini tootmise stimuleerimisele.