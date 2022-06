Teadlane räägib uutest võimalustest rasvumise vähendamiseks

Maailmas on rasvunud inimesi umbes 30 protsenti kogu elanikkonnast. Ülemaailmne rasvunute arv on alates 1975. aastast kolmekordistunud ja see kasvab jätkuvalt. Maailma rahvastiku ülevaates (World Population Review) avaldati 2020. aastal rasvunud elanikega riikide edetabel. Kui nii mõnigi võib arvata, et seda juhib USA, siis esikohal on Nauru, kus 61 protsenti elanikest on rasvunud. USA on 12. kohal 36,2 protsendiga. Eestis on rasvunuid murettekitavalt palju – 21,2 protsenti. Vaevalt lohutab meid see, et meie naaberriikides on neid veelgi enam – Lätis 23,6 protsenti, Venemaal 23,1 protsenti ja Soomes 22,2 protsenti.