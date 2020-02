Näokasvajaga meest kummardatakse jumalana

Mees töötab pere toetamiseks kohalikus templis, kuna keeldub kerjamast. Külaelanikud peavad tema väärarengut õnnistuseks ja usuvad, et Mishra on jumal Jambavantha kehastus, keda kujutatakse karu näoga. Nad kummardavad teda.

Jumal Jambavanta lugu sai alguse India luulest. Tegelane on traditsiooniliselt must karu või sarnaneb laiskloomaga, kuid osades pühakirjades on teda kirjeldatud ahvina.

Ta naine tõdeb: «See on meie jaoks raske elu, kuna mina olen pime ja tema kannatab oma seisundi pärast. On hea, et ma ei näe. See oleks olnud minu jaoks raske, kui näeksin oma abikaasat selles seisundis.»