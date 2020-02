Kuidas saada aru, et oled läbipõlemise äärel?

Emotsionaalne kurnatus, millega kaasneb sageli selline väsimus, mis ei kao ka siis, kui inimesel on olnud aega paar päeva puhata või pikemalt magada. Emotsionaalsest kurnatusest annab märku ja tunne, et tööpäeva lõpuks ei jaksa inimene enam millelegi reageerida ega midagi tunda.

Küünilisus on levinud läbipõlemise sümptom ning see väljendub enamasti selles, et inimene ei suuda enam oma tööd või panust väärtustada või peab oma pingutust tühiseks. Samuti kaob läbipõlenud inimesel huvi töö ja kolleegide vastu ning tal on raske näha oma tegevusel eesmärki.