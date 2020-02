Juba järgmine: Harrison Ford on samuti lihast loobunud

Harrison Ford, kes käis Ellen DeGenerese jutusaates rääkimas oma hiljutisest filmist “Ürgne kutse” seletas muuhulgas, et on keskkonna ja tervise nimel loobunud liha söömisest. Ford sööb rohkelt juurvilju ja kala ning väldib piimatooteid ja liha. “Otsustasin, et olen liha söömisest tüdinud. Tean, et see pole hea ei mulle ega keskkonnale,” seletas Ford.