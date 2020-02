Nii valmistuvad koroonaviiruse puhanguks erinevad riigid

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump määras potentsiaalse tervisekriisiga tegelema asepresidendi Mike Pence’i, kuid märkis sealjuures, et haigestumise ja surma risk on USA-s minimaalne. Nii Ameerika Ühendriigid kui Lõuna-Korea lükkasid edasi sõjaväeõppused, et haiguse levikut piirata.

Austraalia valitsus eesotsas peaminister Scott Morrisoniga kuulutas välja hädaolukorra ning esmane plaan on teha kindlaks, et haiglatel on piisavalt vahendeid ja tööjõudu võimaliiku pandeemiaga toime tulekuks. Valitsuse andmetel on olukord kontrolli all ning ininesed ei peaks avalikus ruumis liikumist kartma.