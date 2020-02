Kuidas mõjutab haridustase inimese eluiga?

Tegemist on pikaajalise uuringuga, milles jälgiti 5114 inimese tervisenäitajaid 30 aasta vältel. Uuringu tulemustest on selgunud, et haridustase mõjutab seda, kui kaua inimesed elavad. Uuringu vältel suri 395 uuringus osalenud inimest ning suur osa neist oli alla 60-aastased.