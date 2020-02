Koroonaviirus avastati koeral

Ametnikud lisasid, et neil pole veel tõendeid, et nakkust saab anda lemmikloomadele – koeral ei olnud sümptomeid, vahendab Reuters .

Põllumajanduse, kalanduse ja looduskaitse osakond (AFCD) teatas, et viib läbi täiendavaid katseid, et teha kindlaks, kas koer on viirusega nakatunud või kas proovid olid positiivsed keskkonna saastumise tagajärjel.