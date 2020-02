Raske südamehaigusega väikse Dilara operatsioon läks Rootsis edukalt

Dilara on sündinud väikelaste seas harva esineva raske häirega, mis võib panna ta südame tundideks pekslema kiirusega rohkem kui 260 lööki minutis. Haruldane rütmihäire, atrioventrikulaarühenduse paroksüsmaalne tahhükardia, lisaks siinussõlme nõrkuse sündroom tähendab, et südant aktiveerivad elektrilised impulsid jäävad nii-öelda ringiratast keerlema ega välju õigel ajal südamest.

Postimees kirjutas novembris, et probleemi lahendamiseks on Dilaral vaja keerukat veresoonte kaudu tehtavat kirurgilist protseduuri, mida teostatakse väikelastele edukalt Rootsis. «Meil kasutada olnud vahenditega oli rütmihäire kergesti käivitatav, kaardistatav ja ühe ablatsiooniga kõrvaldatav,» kinnitas tüdruku haiguslooga tegelenud dr Hasso Uuetoa.

Dilara ema Gerli rääkis sügisel Postimehele, et tütar on nagu liikuv pomm – iial ei tea, millal aktiveerub selline rütmihäire, mis ei katke ise ja vajab intensiivravi abi. Praegu on tüdruk ka veel väike ja napi jutuga, nii et ise halba enesetunnet kaebama ei tule.

Dilara südamehaigusest polnud kellelgi aimu ligi aasta. Ema häiris, et laps nõrgus hooti higist. «Dilara magas teki all, tuba oli suhteliselt jahe, aga siis äkki paugust oli ta ligemärg, nii et juuksed peas tilkusid,» meenutas Gerli.

Kui Dilara oli 11-kuune, jäi ta äkki haigeks. «Ma ei saanudki kohe aru, mis lapsel viga on – ta oli lihtsalt väga loid.» Kuna Gerlil on kaks suuremat last, kahtlustas ta viirust ja tüdruku samal päeval üle vaadanud perearst samuti. «Ma ei oleks elu sees tulnud selle peale, et mu lapsel võiks olla südamehaigus, mille tagajärjel ta nii loid oligi,» ütles Gerli. Järgmisel hommikul ei jaksanud pisitüdruk end isegi voodis keerata, ainult ta silmad pilkusid. «Mõistsin, et siin on midagi väga valesti. Ta oksendas – järelikult oli tal ka nii halb juba sellest rütmihäire hoost.»

Meditsiinipersonal ütles, et tüdruku süda lööb nii kiiresti, et seda praktiliselt ei olegi võimalik lugeda – rohkem kui 260 lööki minutis. Öeldi, et lapsel on tõsised südame rütmihäired – täiskasvanu süda sellisele koormusele vastu ei peaks.