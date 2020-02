Paljud mehed levitavad suguhaigusi pahaaimamatult

Eestlased, aga eriti meesterahvad, ei lähe just meeleldi arsti juurde suguhaiguste kontrolli. Põhjuseid võib olla mitmeid: hirm proovivõtu ja tulemuse ees, valehäbi, ajanappus või teenuse kättesaadavus. «Üheks põhjuseks võib olla ka sümptomite puudumine ning seetõttu ei pruugi nakatunud mees testi tegemata teada, et levitab tahtmatult suguhaigust edasi ka oma partnerile,» räägib laborispetsialist Kaspar Ratnik.

Sugulisel teel kandub edasi rohkem kui 30 erinevat haigustekitajat.

Sugulisel teel levivad väga mitmed haigused. «Teadaolevalt võivad seksuaalvahekorra ajal ühelt inimeselt teisele edasi kanduda rohkem kui 30 erinevat potentsiaalset haigust tekitavat bakterit, viirust ja parasiiti,» kinnitab spetsialist. Tervise Arengu Instituudi statistika andmetel on Eestis kõige levinum suguhaigus klamüdioos. Ratniku sõnul on laboris analüüsitud proovide põhjal levimus suurusjärgus 5 protsenti ehk haige on iga viies inimene saja inimese kohta. Ravimata juhtudel võib see naistel põhjustada kroonilisi kõhuvalusid ja isegi viljatust ning meestel eesnäärmepõletikku. Paraku kulgeb 75 protsendil inimestel haigus sümptomiteta, mispärast on regulaarne kontrollis käimine ja kahtluse korral testimine hädavajalik.

Klamüdioosile järgnevad levimuselt mükoplasmoos ja ureaplasmoos. Mükoplasmoos võib tekitada naistel põletikku emakakaelas ja kusitis nii naistel kui meestel. Ravimata juhtudel võib see põhjustada vaagnapiirkonna põletikke ja emakavälist rasedust ning olla üks naiste ja meeste viljatuse põhjuseid.

Süüfilis on Eestis vaikselt kadumas, kuid Euroopas ilmneb seda siin ja seal. Kui muidu diagnoositakse meestel suguhaiguseid uriinist, siis süüfilist kontrollitakse verest.

Aastatel 2000-2001 oli Eestis HIV epideemia. Levis see peamiselt süstivate narkomaanide hulgas, mispärast peetakse seda narkomaanide haiguseks. Nii see siiski pole! Spetsialist kinnitab, et tänavu toimuvad HIVi nakatumised peamiselt läbi seksuaalse kontakti. Kahjuks pole HIVist paranemine võimalik, kuid õnneks saab seda kontrolli all hoida nii, et partner või sündiv laps sellesse ei nakatu.

Eluaegne haigus on ka herpes. «Seda saab vaid ennetada ning haiguse olemasolust tuleb partnerile teada anda. Erinevalt teistest suguhaigustest, levib see ka tavakontakti teel,» rõhutab Ratnik, kuid selgitab, et herpesesse nakatumine toimub ainult lööbe ja villide olemasolul.

Lisaks klassikalistele haigustele võivad sugulisel teel levida ka B-hepatiit ja eksootilisemad viirused nagu Zika.

Mehe seksuaaltervis vajab kontrollimist

Kui suur hulk naisi käivad kenasti kord või kaks aastas kontrollis, siis mehed lihtsalt selleks, et oma seksuaaltervist kontrollida, seda ei tee. «Kahjuks pole suguhaiguste osas testimine täna Eesti meeste elustiili osa. Kahetsetavasti on meheks olemise juures tavaks, et kui häda pole midagi, siis ega arsti juurde minda,» nendib Ratnik. Ta rõhutab, et mitmed suguhaigused kulgevad ilma äratuntavate sümptomiteta, sestap on väga oluline oma seksuaaltervist regulaarselt kontrollida.

Võimalusi oma seksuaaltervise kontrollimiseks on palju. Näiteks saavad kuni 26-aastased noorte nõuandlates abi nii vaimse kui füüsiliste murede korral, sealhulgas tehakse erinevaid uuringuid. Diskreetselt ja turvaliselt saab näiteks oma intiimtervist kontrollida, saades läbi SYNLAB portaali täpse juhendiga proovivõtukomplektid omale otse koju. Konto saab soovi korral luua ka anonüümselt. «Soovitan enamlevinud suguhaiguseid testida koos ehk paketina, sest sümptomite esinemisel ei pruugi nende põhjal konkreetne tekitaja tuvastatav olla. Lisaks on suguhaigused sageli pika peiteajaga, mistõttu tasuks end testida mitte varem kui mõned nädalad pärast võimalikku nakatumist. Kindlasti tuleb testida siis, kui ilmnevad haigusele viitavad sümptomid.»

«Anonüümselt testimise võimaluse puhul ei tohiks olla ühelgi mehel vabandust, miks mitte end suguhaiguste osas kontrollida,» räägib spetsialist ja lisab, et suguhaiguste osas peaksid seksuaalpartnerid tegema testi samaaegselt. Olles suguhaiguse avastanud, peab olema aus ja avatud ning kindlasti teavitama sellest ka oma seksuaalpartnerit. Ta rõhutab, et arsti juures tuleb käia, aga juhul kui see on olemata põhjusest keeruline või ebamugav, saab oma seksuaaltervise kontrollimiseks valida ka alternatiivseid võimalusi.

Kust algab seks?

Suguhaigused on tõsine teema, mida sageli teadvustatakse alles tagantjärele. Inimesed sageli ei adu, kust maalt algab seks – ka oraalseks on seks ning selle puhul tuleb samamoodi kasutada kondoomi, kui ei taha näiteks nakatuda gonorröasse.