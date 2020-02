Teadlased avastasid üllatava teguri, millega on võimalik linnades kuritegevust vähendada

Cornelli Ülikooli teadlased analüüsisid mitmeid varasemaid uuringuid, mille tulemusel oli selgunud, et rohealad linnades parandavad inimeste vaimset tervist ja maandavad stressi. Uuringutest on selgunud, et vaid inimesed käivad rohkem jala piirkondades, kus on rohkem rohelust. See võib vähendada ka südamehaiguste riski ning aidata hoida normaalkaalu.