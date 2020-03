Inimeste oodatav eluiga on esimest korda viimase sajandi jooksul langemas

Kümne aasta eest leidsid teadlased, et ebavõrdsus inimeste hulgas on järjest suurenenud ning vaeste inimeste tervis vajab järjest enam tähelepanu. Professor Michael Marmot Londoni Ülikoolist kinnitab, et oodatava eluea langus vaeste seas on seotud ennekõike elu- ja töötingimustega.

Kõige enam on oodatav eluiga kannatanud vaesuses elavate naiste puhul, kelle oodatav eluiga vähenes aastatel 2010–2012 ja 2016–2018. Sarnane trend on tuvastatud ka Ameerika Ühendriikides ja teistes jõukamates riikides, kus on vähenenud 45–49-aastaste naiste oodatav eluiga.