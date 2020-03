E-sigaretid kahjustavad suuõõne mikrofloorat ning vähendavad seeläbi immuunsüsteemi võimekust

E-sigarette peetakse vähem kahjulikuks, kuid nende pikaajalise kasutamise mõju inimorganismile on veel põhjalikult uurimata. Suuõõne bakterid mõjutavad igemepõletike, diabeedi, südamehaiguste ja ka mitme vähitüübi riski ja seetõttu on oluline teha kindlaks, millised faktorid suu mikrofloorat negatiivselt mõjutavad.

Leiti, et igemehaiguste protsent tavasigarette suitsetavate inimeste seas oli 72,5 protsenti ning e-sigarette eelistanud inimestel 42,5 protsenti. Mitte-suitsetajate oli igemehaiguste protsent 28,2 protsenti. Samuti tuvastati e-sigarette suitsetavate inimeste suuõõne mikroflooras muutuseid—näiteks leiti et immuunrakkude signaalmolekulide ehk tsütokiinide sisaldus oli neil inimestel oluliselt suurem. Raku-uuringutest on selgunud, et IL-6 tsütokiini sisaldus suureneb kokkupuutel e-sigarettides leiduvate ühenditega ning seetõttu on suurenenud ka bakteriaalsete infektsioonide risk.