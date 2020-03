Teadlased ja dermatoloogid hoiatavad: päevitus on kahjustunud naha tunnus

Solaariumides on UVA-kiirguse tase enamasti sama suur kui keskpäevane päikesekiirgus, kuid võib olla ka kuni 20 kord suurem. UVB-kiirgus seevastu võib solaariumis olla üks viiendik suvise päikesekiirguse tasemest, aga võib ka päikesekiirguse taseme kolmekordselt ületada. Solaariumis käimise teeb ohtlikumas asjaolu, et solaariumis saab kiirgust kogu naha pind ühtlaselt, päikese käes on õrnema nahaga piirkonnad paremini kaitstud ning kiirgusega ei puutu kokku kogu keha korraga.

Samuti on leitud, et mida nooremana inimesed regulaarselt solaariumis käima hakkavad, seda suurem on nende nahavähi risk ning seda kiiremini nahk vananeb. USA ja Kanada dermatoloogide andmetel põhjustab päevitamine rohkem vähijuhtumeid kui suitsetamine.

Austraalia vähiorganisatsioonid töötavad selle nimel, et solaariumid oleksid kohustatud oma reklaamides kasutama sigaretitootjatega sarnaseid hoiatavaid pilte ja tarbijaid ohtudest teavitama. Lausa 77 protsenti Suurbritannia dermtoloogidest leiab, et solaariumid peaksid olema keelatud. Kanada dermatoloogide hinnangul on oluline vähendada päevitamisega seotud vale-informatsiooni levikut – levinud eksiarvamus on see, et kerge päevitus aitab nahka päikesepõletuse ja nahakahjustuse eest kaitsta, kuid tegelikult see nahka ei kaitse.