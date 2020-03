Professor Talving: kätehügieen, köhaetikett ja mõistlik sotsiaalne isoleeritus on praegused võtmesõnad

Me võime see-eest üle võtta Lääne-Tallinna Keskhaigla kirurgia, sisehaigused jm. See mõistlik mõte on meil majas igatahes välja käidud, ent konkreetset kokkulepet veel pole.

Vaadates koroonaviirusesse suremust, siis on surmajuhtumeid nii absoluutnumbrites kui protsentuaalselt küllaltki vähe. Miks siis on tekkinud nii suur paanika?

Nagu Terviseamet ütles, siis grippi haigestub igal aastal umbkaudu 10 000 inimest ning suremus on 1% ümber. Praegused koroona andmed näitavad, et suremus on 3,45%. Kuid see number võib olla pisut õhust võetud, sest nakatunud inimeste arv ja surmajuhtumid peaksid olema väga täpselt dokumenteeritud ning valemisse pandud. Siiski tundub, et surmajuhtumeid on rohkem kui gripi puhul. Riskigrupp on vanemad inimesed, üle 65-aastased ning kaasuvate haigustega nagu kopsu-, südame- ja neeruhaigused. Miks lapsed haigestuvad vähem, me praegu ei tea. Ehk pole neil kopsukoes vastavaid retseptoreid, mis viiruse vastu võtaks või kompenseerivad nad seda nii rahulikult, et ei haigestu.

Praegu on levinud debatt maski efektiivsuse üle. Proovisin ka ise maski Bangkoki lennujaamas paar tundi kanda ja tegu on küllalt ebameeldiva kogemusega. Kas mask kaitseb nakatumise eest ja milliseid teisi ettevaatusabinõusid on?

Klassikaline soovitus on õige köhaetikett ehk mitte köhida teiste peale, kui oled sümptomitega. Kui oled haige, siis tuleb end isoleerida, sest Euroopa Haigustõrje ja -järelevalve Keskus (ECDC) on öelnud, et seistes teistest 2 meetri või vähema kaugusel üle 15 minuti annab tubli tõenäosuse, et annad haiguse edasi. Haige vaatest, arvestades teiste tervist, on mask kasulik ja vähendab nende tõenäosust nakatada. Ta ei köhi seda aerosooli kätele, riietele, õhku, pindadele. Kui sa oled aga terve ja tahad end maskiga kaitsta, siis see on üsna mõttetu. Loogiliselt võiks tõesti eeldada, et kui su suu- ja ninapiirkond on kaetud, siis see aerosoolipiisk ei lange ju koheselt hingamisteede lähedale, ent keegi pole suutnud tõestada, et see tõesti kaitset pakub. Me küll nägime, kuidas eeldatavasti terve Hiina president ilmus rahva ette maskiga, kuid see oli pigem signaal rakendada ohutusabinõusid.

Ent milliseid teisi abinõusid rakendada?

Korralik kätehügieen: pidevalt puhastada ja pesta oma käsi. Desinfitseerimisvahendid küll hakkavad apteekides vaikselt vähenema, kuid neid tasub varuda. Minimaalselt igasuguseid üldkasutatavaid pindasid katsuda. Tihedaid rahvamasse vältida.

Emotsionaalne teema on reisimine. Paljudel on puhkused planeeritud ja piletid ostetud ning nüüd ei teata, mida teha. Reisikindlustusega tegelevad ettevõtted on öelnud, et nemad igaks juhuks ära jäetud reise ei hüvita, vaid hüvitavad ainult neid juhtumeid, kui reisil viibides pannakse näiteks hotell karantiini. Mida teie soovitate reisimise seisukohast?