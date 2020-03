Kuuldeaparaadid aitavad säilitada vaimset võimekust

Kuulmiskadu põhjustab ka tunnetusliku võimekuse vähenemist ning umbes 32 protsenti üle 55-aastastest ja 70 protsenti üle 70-aastastest kannatavad kuulmiskahjustuse all. Kuulmiskadu üks on dementsuse riskiteguritest.

Tulemustest on selgunud, et 18 kuud pärast kuuldeaparaatide kasutama hakkamist paranes inimestel kõnetaju ja elukvaliteet märkimisväärselt. 97,3 portsenti osalejatest kogesid tunnetusliku võimekuse paranemist, eriti paranes informatsiooni mõistmine, talletamine ja plaanide tegemine. Samuti leiti, et kuuldeaparaatide kasutamise tagajärjel paranes ka otsustusvõime, analüüsivõime ja mälu.