Loodus parandab laste vaimset ja füüsilist tervist

Järjest süvenevate keskkonnaprobleemide ajal on oluline õpetada lastele inimkäitumise mõju ja tagajärgi looduskeskkonnale, et lastest kasvaksid vastutustundlikud täiskasvanud, kellel on piisav side loodusega. Uuringutest on leitud, et looduses liikumine parandab vaimset ja füüsilist tervist ning vähendab mitmete krooniliste haiguste riski.

Uuringus osales 296 last vanusevahemikus 9–12, kes pidid täitma küsimustiku loodusläheduse, keskkonnateadliku käitumise ja elukvaliteedi kohta. Leiti, et need lapsed, kes kirjeldasid tugevamat sidet loodusega, olid õnnelikumad ning pidasid suurema tõenäosusega oluliseks prügi sorteerimist ja säästlikku eluviisi.