Uuring: vaid iga viies ealises riskigrupis inimene käib piisava sagedusega silmakontrollis

Pärast 40. elusaastat tekkiva ealise kaugnägevuse ehk presbüoopia esimesteks sümptomiteks on raskused lähedal asuvate väikeste detailide selgel nägemisel, eriti hämaras. Presbüoopia ei ole haigus, vaid ealine iseärasus, mida ei ole võimalik ravimite, vitamiinide, tervisliku eluviisi või toitumisega ennetada. Samuti ei mängi presbüoopia tekkimisel rolli, kas inimene on olnud varem prillikandja või mitte.

«Laialdane nutiseadmete kasutus ja pikad tunnid ekraani ees väsitavad silmalihaseid, mis toob presbüoopia üha varasemaks, paljudel ilmneb see juba kolmekümnendates eluaastates. On täiesti tavapärane, et 35-aastasel inimesel jäävad raamatu lugemisel «käed lühikeseks» ning ta on sunnitud selge pildi saamiseks raamatu või ajalehe endast kaugemale tõstma,» ütles optometrist Marta Port.