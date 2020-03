Tallinna Naiste Kriisikodu tähistab viieteistkümnendat sünnipäeva

Tänu Tallinna Linnavalitsusele on oluliselt paranenud Kriisikodu olmetingimused. Praegu on Kriisikodu kasutuses mugavad büroo-ja nõustamisruumid kesklinnas ning kaasaegne nelja toaga majutusüksus.

Tallinna Naiste Kriisikodu juhataja Inga Mikiver tõdeb, et abivajajate arv on aja jooksul järjest kasvanud. Samas on viisteist tegutsemisaastat andnud kindla teadmise, et tahtmise, professionaalse abi ja toe olemasolu korral suudavad naised välja tulla ka väga keerulistest olukordadest.