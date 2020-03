Seitse küsimust, millele vastamine aitab määrata igemehaiguse riski

Terve inimese suus elab rohkem kui 700 liiki baktereid, millest enamik on täiesti ohutud ja heas suhtes oma peremeesorganismiga. Kui hambaid ei puhastata piisavalt tõhusalt, siis kuhjuvad bakterijäägid igemepiiril ja moodustavad hambakatu, luues soodsa pinnase ohtlike bakterite kinnitumiseks. Kõikidel juhtudel on igemepõletik ja igemehaigus parodontiit põhjustatud just bakterite hulga kasvust ja sellega kaasnenud hambakatust.

Parodontiidi peamisi põhjusi ei ole esialgu mõtet otsida toitumisest, samuti ei tohiks kohe kahtlustada raskeid üldhaigusi, millega see haigus kaasneb. Enamasti on parodontiit alguse saanud puudulikust suuhügieenist ja valedest hügieenivõtetest.

Üks peamisi haiguse tekkimise ja arenemise riskitegureid on suitsetamine. Suitsetaja igemed on pidevas hapnikuvaeguses ja seega tekib ideaalne keskkond, kus saavad elutseda hapnikku mittevajavad bakterid.

Haiguse põhjaliku uurimise ja raviga on võimalik parodontiit kontrolli alla saada ja peatada. Võtmetegur on bakteriaalse hambakatu eemaldamine ja patsiendi väga hea suuhügieeni saavutamine.

Üks parodontoloog on öelnud lihtsalt ja kokkuvõtvalt, et igemehaiguste ravi on nagu aiandus: esmalt puhastame peenra umbrohust ja siis peame seda aeg-ajalt hooldama, et peenar jälle umbrohtu täis ei kasvaks.