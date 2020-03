Seadmete puhastamine viiruseperioodil on sama oluline kui kätepesu

Nutiseadmete klaasile kinnitub viirus 96 tunniks, toatemperatuuril võib see seadmel püsida kuni neli päeva, väidab immunoloog Rudra Channappanavar. Need andmed on raporteeritud Maailma Terviseorganisatsioonile 2003.aastal SARSi levimise perioodil. Wired vahendab, et enamik ohtlikemaid viiruseid on leitud just plastiku ja nutiseadmete klaaspindadelt.