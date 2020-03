Eestis on meeste ravikindlustatus kasvanud

Ravikindlustusesüsteemiga on kaetud 93,6 protsenti elanikest (meestest 92,1 protsenti ja naistest 95 protsenti). Kui perioodil 2014–2018 jäi see stabiilselt 91–92 protsendi vahele, siis viimase aastaga on just ravikindlustatud meeste osa oluliselt kasvanud (ligi kolme protsendipunkti võrra), mis tõstab ka üldist ravikindlustatute hulka märkimisväärselt. Ka ravikindlustatud naiste osatähtsus kasvas ühe protsendipunkti jagu.