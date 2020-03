Jaapani näojoogaguru tutvustab igavese nooruse saladusi

Naine märkas, et tema nägu jäigi asümmeetriliseks ja näitas äkki märksa kiiremaid vananemise märke. Meeleheitel, proovis Fumiko kõikvõimalikke kalleid teraapiaid ja iluvahendeid, kuid miski ei parandanud märgatavalt tema välimust. Naise elu muutis avastus, et treenides näolihaseid, saab ta taastada oma algse välimuse ja võimsalt nooreneda.

Juba mitme nädala pärast märkasid tema tuttavad, et Fumiko nägu on sümmeetrilisem ning naine näeb isegi noorem välja. Sellest momendist hakkas Fumiko välja arendama näojooga meetodit, mis on võimaldanud tänaseks tuhandetele naistele imelise muutumise. Nüüd, 50-aastaselt, näeb Fumiko välja isegi nooruslikum kui enne õnnetust.