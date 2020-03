Piimhappebakter ME-3 jõudis šokolaadi sisse

Piimhappebakteri ME-3 avastasid Tartu Ülikooli teadlased Marika Mikelsaare ja Mihkel Zilmeri juhtimisel 1995. aastal. Helluse kaubamärgi all on piimatootja Tere koostöös TÜ teadlastega loonud terve hulga ME-3 sisaldavaid tooteid. Kasuliku bakteriga toidulisandeid võib leida apteekidest USA-s, Austraalias, Prantsusmaal, Eestis ja mujalgi.

Tartu Ülikooli mikrobioloogid ja inimese biokeemikud on aga jätkanud uurimistööga, et välja selgitada, millistes toitudes võiks kasulik bakter veel toimida. Uurimise käigus jõuti šokolaadini.

«Šokolaadi koostise loomisel on arvestatud, et pikaajalisel ja mõõdukal tarbimisel oleks selle mõju tervisele hea ja see aitaks vähendada tervisriske,» kommenteeris Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer, lisades, et ME-3 sisaldava šokolaadi söömine eeldab siiski tervislikku eluviisi ja piisavat füüsilist koormust.