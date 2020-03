Teadlased tuvastasid üksilduse kahjuliku mõju tervisele

Tegemist on seni suurima üksilduse ja põletiku taseme seost uuriva teadustööga ning selle raames analüüsiti 30 varasema uuringu andmeid. Teadusuuringu tulemusel on selgunud, et üksildus suurendab organismis põletiku taset ning võib seetõttu suurendada haigustesse nakatumise riski.