UURING ⟩ Milliseid meetmeid rakendavad Eesti toiduketid viiruseperioodil?

Koroonaviiruse tõttu on jälgimise alla sattunud juba ligikaudu 160 inimest, mis on Eesti kohta tähelepanu äratav määr. Haigestumise korral ei saa inimesed vahele jätta toidukaupade ja teiste eluks vajalike tarvete hankimist. Meie enim külastatavad toidupoed on kohad, kus võivad viirused eriti kiiresti levida. Kui tihti puhastatakse kauplustes ühiskasutatavaid pindu ja milliseid desinfitseerimisvahendeid pakutakse kliendile?

Katrin Bats, Rimi avalike suhete spetsialist, vastab, et nende poekettidele on kvaliteet ja selle tagamiseks ettenähtud hügieeninõuded kogu aeg väga olulised olnud. Rimi on täheldanud, et nende hügieeninõuded on sageli karmimadki kui seadus seda ette näeb. Nende kaupluse personal on praeguse koroonaviiruse teemadest teadlik ja rakendab parimal moel hügieeninõuete mitmekülgset täitmist.

«Juba möödunud aastast katsetame oma kauplustes klientidele mõeldud ZÄP käte desinfitseerimismasinaid. Usume, et kliendid kasutavad neid veelgi suurema heameelega nüüd, mil hügieeni tagamine on kõigile väga oluline,» vastab Bats.

Ivo Rull, Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht, vastab, et nende poeketid on taganud kõikidele töötajatele puhastus- ja desinfitseerimisvahendite kättesaadavuse. Kõikidel Prisma töötajatel kohustus oma käsi- ja töövahendeid pidevalt nendega puhastada.

«Kõikidesse Prisma kauplustesse on saadetud ka juhised täiendavateks hügieeniprotseduurideks. Muuhulgas sisaldavad need täiendavaid protseduure üldkasutatavate pindade puhastamiseks, millega kõige sagedamini kokku puututakse,» seletab Ivo Rull

Rull lisab kirjas, et oma töötajate turgutamiseks on kõikides töötajatele mõeldud puhketubades olemas mesi, ingver ja sidrun. Samuti saavad kõik töötajad firma kulul end sügiseti gripi vastu vaktsineerida. Haigetel töötajatel on soovitatud jääda koju kuni tervise taastumiseni.