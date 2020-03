Loe, kuidas mõjutab menstruaaltsükkel naiste partnerieelistust

Varasemalt on arvatud, et naiste menstruaaltsükli ja meeste eelistuste vahel on seos, kuid teadusuuringute põhjal pole seda suudetud tõestada. Göttingeni Ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, kuidas mõjutab menstruaaltsükkel seda, millised mehed on naistele atraktiivsed.