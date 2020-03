Viroloogiaprofessor: üllataval kombel on Eesti kõik õigesti teinud

«Ma arvan, me oleme teinud üllataval kombel enam-vähem kõik õigesti, ei ole läinud paanikasse, ei ole teinud liigset askeldamist, oleme levitanud minu arvates täiesti piisavat informatsiooni,» lausus professor Merist. «Võib-olla minu isiklik arvamus on, et me oleks võinud ja peaksime rohkem tegelema diagnoosimisega ja tooma inimestele lihtsalt lähemale mõtte, et vahest sellel hooajal võiks käituda natukene mitte-eestlaslikult ja mitte minna tööle, kui kurk valutab, on köha või nohu.»