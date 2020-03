Olulised sammud, mida ettevõtted saavad teha töötajate vaimse tervise toetamiseks

Sonia Kang, organisatsioonikäitumise aseprofessor Toronto ülikoolist, märgib, et meie ühiskondades eksisteerivad endiselt stigmad vaimse tervise osas. Oma vaimse tervise häiretest kõnelemine seostub sageli häbi või süütundega. Ta lisab probleemse koha, et paljud ei julge isegi füüsiliste probleemise korral vabu päevi võtta. Vahest ongi oluline, et uuendusmeelsed ettevõtted aitaksid kaasa puhkuspäevade võimaldamisele ja julgustaksid neid ka ise võtma, vahendab Inverse.

Millised võiksid olla muutused süsteemis?

Kang väidab, et kui töötajad peavad alati välja tooma väga selgeid põhjuseid puhkuspäevade võtmiseks, lisab see stressi juurde. «Seetõttu on just organisatsioonide töö luua süsteem, mis võimaldab paremat tervist.»

Professor lisab, et vaimsesse tervisesse tuleb suhtuda niisamuti nagu suhtume üleüldselt oma tervisesse. Mõned firmad Ameerika Ühendriikides on juba rakendanud selleks «isiklike päevade» võtmise, mille korral inimene ei pea põhjendama, kas tal on vaja laps arsti juurde viia või vajatakse aega millestki taastumiseks. Kang ütleb, et inimesed peaksid ise samuti harjutama julgema võtma vabu päevi, kui tuntakse vajadust enda mentaalset tervist taastada.

Millised võiksid olla muutused suhtumises?

Lucy Thompson, Michigani ülikooli professor ja feministlik psühholoog, väidab, et üksik vaimse päeva tagamine aastas või kuus ei muuda probleemi. «See muudab enda tervise ja õnne hoidmise kohustuseks, selle asemel, et inimese saaks päriselt adresseerida, miks ta midagi kogeb.»

Kang lisab, et kui vaimset tervist hakatakse nägema kui prioriteeti, siis tervis võib juba sellest suuresti paraneda.