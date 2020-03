Kas Hiina meditsiiniõed on sattunud soolise ebavõrdsuse ohvriks?

Hiina sotsiaalmeedias hakkas 15. veebruaril levima video, kus naissoost medõed ootavad reas oma juuste mahaajamist. Pisarais meditsiinitöötajad on valmis appi minema viiruse epitsentrisse Wuhani. Postitus kujutas küll neid naisi kui kangelasi, kuid klipi kommenteerijatelt pälvis see hoopis karmi kriitikat, vahendab whatsonweibo.

Wuhani minejad pidid laskma juuksed maha ajada, et väidetavalt muuta oma töö efektiivsemaks ja vähendada nakatumise riski. Hiina sotsiaalmeedias tembeldati selline akt ebavajalikuks, alandavaks ja seksistlikuks.

Kommenteerijad olid hämmingus, et miks peavad naised seda tegema, kui meestöötajatelt seda ei nõuta. Seetõttu nähakse seda kui propagandat. Üks Weibo kasutaja kirjutab: «Olen samuti meditsiinitöötaja ja konsulteerisin infektsioonikontrolli eest vastutava spetsialistiga. Mulle öeldi, et juuste mahaajamiseks ei ole mingit vajadust. Lühikesed juuksed on täiesti sobivad ja tegelikult on juustel hoopis kaitsev funktsioon. Kiilas pea teeb selles olukorras rohkem kahju.»

Vihaseid reaktsioone põhjustas ka foto, millel oli grupp meditsiinitöötajaid – mahaaetud juustega naised ja nende seas üks mees, kellel oli rohkem juukseid peas ning kes kandis ka paremast kvaliteedist kaitsemaski. See positus on tänaseks Hiina sotsiaalmeediast kustutatud.

Üks postitajatest, Chen Mashu, arutleb, et naiste keha kasutatakse Hiinas propagandavahendina, mis rõhutab «ohverdamise» ideed. Chen lisab, et naised ei peaks kandma rohkem raskusi selleks, et olla imetletud eeskujulikud töötajad. Kuigi need naised võisid proovida muljet avaldada publikule ja näidata üles kollektiivset vaimu, mõjus see siiski vastupidiselt.