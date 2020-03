Apteeker selgitab, millised märgid viitavad C-vitamiini vaegusele

Mitmed uuringud on näidanud, et C-vitamiini puudus suurendab gripiviirustesse haigestumise riski – kui aga veidigi organismi C-vitamiini varusid täiendada, on vastupanuvõime haigustele märksa parem. Nimelt aitab C-vitamiin organismi immuunsüsteemi tugevdada ja on efektiivne paljude haiguste vastu võitlemisel.

Hiina Wuhani ülikooli Zhongnani haiglas viiakse läbi kliinilist uuringut, mille käigus koroonaviiruse ja raskete hingamisteede tüsistustega patsiente ravitakse C-vitamiiniga. Patsientidele manustatakse veeni kaudu suur kogus C-vitamiini, sest sel moel jõuab võimas antioksüdant otse vereringesse ja selle imendumiskiirus on suurem kui suukaudsel toidulisandi võtmisel.

C-vitamiinil on veel mitmeid tähtsaid ülesandeid. See aitab kaasa raua imendumisele, samuti on sel oluline osa luude, hammaste, veresoonte, südame ja kogu organismi tervises. C-vitamiinil on kaalukas roll ka kollageeni ja elastiini tootmisel nahas – tänu sellele on nahk elastsem ning rohkem toonuses. Lisaks aitab C-vitamiin leevendada kevadväsimust ja võidelda stressi vastu.

Kust C-vitamiini saada?

Kahjuks ei suuda organism ise C-vitamiini toota ja seepärast tuleb see omandada toidust. Head C-vitamiini allikad on puu- ja köögiviljad, kibuvitsa- ja astelpajumarjad, vaarikad, arooniad, mustad ja punased sõstrad, paprika, tsitruselised, kapsas, brokoli, spinat, kaalikas ja tomat.

Igapäevaselt puu- ja köögivilju tarbides, võib inimene toidust vajaliku C-vitamiini päevase koguse kätte saada, aga tasakaalustamata toidu korral on soovitatav C-vitamiini võtmine toidulisandina. Võrreldes teistega vajavad päevas suuremaid koguseid rasedad ja imetavad emad, samuti soodustab C-vitamiini puuduse tekkimist alkoholism, anoreksia ja muud söömishäired, suitsetamine ja neeruasendusravi.

Kui C-vitamiini vajadus on hetkel suurem, on mõistlik jagada selle päevane doos päeva peale võrdseteks annusteks ning võtta korraga umbes 100–250 mg või kasutada prolongeeritud vabanemisega preparaate, sest organism ei suuda suurtes kogustes C-vitamiini korraga omastada. C-vitamiini tuleks tarvitada paar kuud järjest ning seda on parem võtta hommikul või lõuna ajal. Maksimaalne C-vitamiini annus haigusperioodil on 1000 mg ning mitte pikemalt kui 10 päeva järjest.

Millisel kujul C-vitamiini eelistada?

Apteegis on saadaval erinevaid C-vitamiini preparaate, nende põhikoostisaineks on kas looduslik või sünteetiliselt toodetud askorbiinhape, kuid organismi jaoks ei ole vahet, kas

preparaat sisaldab looduslikku või sünteetilist toimeainet. Loodusliku askorbiinhapet leiab näiteks acerola-kirsist, kibuvitsast ja astelpajust. Samas tasub meeles pidada, et kui askorbiinhapet võtta suurtes kogustes, siis võib see ärritada kõhtu või tekitada nahalöövet.