Teadlased: naised elavad epideemiad paremini üle kui mehed

Sooline lõhe ellujäämise tõenäosuse puhul on bioloogiline, sest vastsündinud poisside ja tüdrukute käitumises puuduvad märkimisväärsed erinevused. Teadlased arvavad, et selle põhjuseks võivad olla hormonaalsed ja geneetilised erinevused ning et östrogeen ehk naissuguhormoon võib aidata immuunsüsteemil haigustega võidelda.