Uuringute järgi kimbutavad psühhoosid enim just emigrante

Inglismaal on tehtud põhjalikud uuringud sellest, kuidas inimesed, kelle elukohas on vähem sama etnilise kuuluvusega inimesi, on altimad psühhoosidele, depressioonile ja kõrgele ärevusele. Eriti puudutab see emigrante, kes on varem elanud tihedalt koos oma kultuuri rahvaga, kuid pidanud sellest püsivalt eemalduma.