Eksperdid selgitavad, kuidas kiirendada lapse keelelist arengut

Washingtoni Ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et mitmekülgsema ja mängulisema hääletooniga rääkivate vanemate lapsed hakkavad keskmisest varem rääkima. Neil lastel on võrreldes teiste samas eas lastega suurem sõnavara ning parem hääldus.

See ei tähenda, et lastega tuleks rääkida pudikeelt – see laste keeleõpet ei kiirenda ning oluline on rääkida lastega grammatiliselt korrektset keelt. Rääkida tuleks aeglaselt, selgelt ja nii, et hääl oleks lastele huvitav. Samuti tuleb anda lastele võimalus lausetele ja jutule reageerida ning selleks oma jutu sisse pause teha.