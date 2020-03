Kaitsemaskide puudus poodides seab ehitajad ohtlikku olukorda

Terviseamet juhib tähelepanu, et ehitajale on maski olemasolu väga oluline, kuna oma töös puutub ta kokku tolmu, puudrite ja aerosoolidega. Kaitse puudumine võib põhjustada eluohtlikke kopsukahjustusi. Terviseamet rõhutab, et seetõttu on väga oluline, et tavatarbija ei ostaks hirmust või kasumlikkuse eesmärgil ehituses kasutatavaid maske.