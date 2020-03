Doktor Margus Punab annab nõu, mida teha koroonaviiruse vältimiseks

1. Hiinas ja Lõuna-Koreas on koroonaviiruse haigusjuhtude arv kiires langustrendis. Koreas nädala jagu, Hiinas juba pikemalt. Seega on mõistlike, ja nagu näha ka väga erinevate, meetmetega võimalik nakkuse levikut efektiivselt piirata. Eestis on seni tehtud head tööd!