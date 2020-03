HI-viirusest on terveks ravitud juba teine inimene

Samal ajal kui meie maailm tõsise koroonaviirusega silmitsi seisab, on teisel rindel näha lootust väga tõsiste haiguste ravimisel. HIV ja vähk on haigused, mille ravimiseks on maailma meditsiiniteadlased panustanud sajandi vältel kogu oma teadmised ja võimalikud vahendid.

Kaks inimest on läbinud selleks tüvirakuteraapia, viimane on juba üle kolmekümne kuu olnud HI-viirusest ja ka vähist terveks ravitud.

Kas tüvirakuteraapia on lahendus?

Tüvirakuteraapiat on inimajaloo vältel kasutatud leukeemia ja teiste verehaiguste ravimisel. Nüüd on selle tulemusel Hiinas terveks saanud ka koroonaviirusest nakatunuid. Tüvirakuteraapia on lahendus, mis päästis HIV-i ja vähihaige, Adam Castillejo, surmast. Esimene selline teraapia tehti 2011.aastal ja ravi läbinud Timothy Brown on tänaseni terve.

Tüvirakudoonoritel on ebatavaline geen, mis annab neile immuunsuse HI-viiruse vastu. Siirdatud tüvirakud asuvad haige kehas paljunema, asendades haiged rakud HI-viiruse suhtes immuunsetega.

Dr Ravindra Kumar Gupta, raviga seotud spetsialist Cambridge ülikoolist, on kinnitanud, et teraapiad on olnud edukad ja kummalgi juhul ei ole viirus kehades taas paljunema hakanud.

Kas ravi on kättesaadav kõigile?

Tüvirakuteraapiat kasutati inimeste peal, kellel oli lisaks HI-viirusele ka vähk. Seda võrdlemisi agressiivset teraapiat ei saa kasutada millionite HI-viirusesse nakatunute peal. Praegused HIV ravimid on näidanud samuti häid tulemusi, kuid mitte täielikku paranemist.

Dr Gupta lisab, et tüvirakuteraapia on kõrge riskiga ja seda kasutatakse haigete peal, kellel on eluohtlikud vereloomehaigused. «Seda ei saa pakkuda haigetele, kes läbivad juba edukat viirusevastast ravi,» sõnab Gupta.

CCR5 on HIV-1 retseptor ehk haigusetekitaja, mis levib kõikidesse keharakkudesse. Osa inimestest on haigusele immuunsed, kuna kannavad kahte muteerunud koopiat CCR5 retseptorist. Just sellele retseptorile geeniteraapiat rakendades saab ravida HI-viiruse diagnoosiga haigeid.

CCR5 retseptori geeni kasutas ka He Jiankui, kes katsetas Hiinas geneetiliste muundustega beebide loomist ning kannab praegu selle eest vanglakaristust.