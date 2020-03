Regionaalhaigla neeruarst dr Kadri Lilienthal räägib, kuidas hoida neerude tervist

12. märtsil tähistatakse ülemaailmset neerupäeva. Miks seda vaja on ja mis selle raames toimub?

Rahvusvahelist neerupäeva tähistatakse juba alates 2006. aastast ning selle eesmärgiks on tõmmata inimeste tähelepanu neerudele kui olulistele organitele. 2006. aasta teemaks oli «Kas su neerud on korras?» ja selle aasta teema on «Neerutervis kõigile ja kõikjal». Neerupäeva tähistama on üles kutsunud kaks organisatsiooni: Rahvusvaheline Nefroloogiaühing ja Rahvusvaheline Neeruföderatsioon. Esimene ühendab ülemaailmselt kõiki neeruarste ja teine ühendab patsientide ning terviseedenduslikke organisatsioone.

Rääkides eesti rahva neerude tervisest, millised on levinumad hädad?

Levinumad neeruhaigused ei ole üldse tingitud neeru enda haigustest. Hoopis diabeet ja hüpertensioon ehk kõrge vererõhk kahjustavad enim neere. Inimesed tihti ei saa sellest seosest aru, et kui vererõhk on küll kõrge, aga neerud on alati terved olnud, siis miks nüüd on neerudega midagi korrast ära? Kolmandal kohal on siis neeru enda haigused.

Mida saab inimene ise ära teha selleks, et neere tervena hoida?

Eks ikka nii nagu teistegi haiguste vältimiseks, tuleb elada tervislikult. Mõõdukalt liikuda, toituda tervislikult. Alkoholiga mitte liialdada, kindlasti mitte suitsetada. Neerude puhul on ka oluline piisavalt vedelikku tarbida. Kui inimesel on diagnoositud näiteks diabeet, siis tuleb hoida vererõhk kontrolli all, veresuhkur normis ning see teeb juba neerudele suure teene.

Te mainisite vajadust palju vedelikku tarvitada. Selle kohta aga on erinevaid teooriaid. Kas on kahjulik või kasulik juua kohvi, mis joogid tekitavad soolasid ja millised mitte. Mida teie soovitate, kui palju ja mida juua?

Optimaalne vedeliku kogus, mida täiskasvanud inimene peaks päevas tarbima, on 28-35 ml kg kohta. Umbes siis 1,5-2,5 liitrit vedelikku päevas. Siia hulka lähevad peale vee ka kohv, tee, supid jm. Tervise aspektist on oluline jälgida, et ei tarbita ainult ühte tüüpi vedelikku. Kui inimene armastab väga kohvi juua, siis peaks sinna kõrvale ka kindlasti vett jooma. Ka neerupäeva üks üleskutse on, et jooge üks klaas vett lisaks. Kroonilise neeruhaiguse algstaadiumis vajavad neerud väga vedelikku ning pigem tarbida seda rohkem, kui liiga vähe. Kui aga on kaasuvaid haiguseid nagu südamepuudulikkus või väga tõsine neerupuudulikkus, siis tule jällegi vedeliku koormust vähendada. See kõik käib koostöös arstiga.

Kohvi joomise kohta räägitakse, et ta viib vedelikku organismist välja ning janu pigem suureneb.

Jah, kohv viib organismist välja vajalikke elektrolüüte. Siin ongi vajalik mõõdutunne ning kõrvale võtta ka tavalist vett.

Mõned arvavad, et suuremas koguses näiteks Borjomi joomine pole hea, teised jälle ütlevad, et higistades on hea tarbida suurema soolasisaldusega vett. Mis on teie seisukoht mineraalvee osas?