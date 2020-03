Eesti elanikel ei tasu lähikuudeks puhkusereise planeerida

Välisministeerium paneb taaskord inimestele südamele, et kui tõesti otsustatakse reisida ohu- või riskipiirkonda, siis tuleks mõelda tagavaraplaanid ohuolukorra vältimiseks või sellest väljatulemiseks. Ohu- või riskipiirkonnas on välisministeeriumi konsulaarabi tagamine keeruline. Samuti on oluline riske võttes hoolida ja arvestada enda ning teiste tervisest.

Nakatumise risk on kõrge riikides, kus on laialdane kohapealne levik. Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi, on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Lisaks riskipiirkondadele on välisministeerium hiljuti väljastanud soovituse mitte reisida Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniasse ja Egiptusesse ning seoses riiki sisenemise piirangute tõttu USAsse ja Iisraeli. Kaaluda tuleb aga kõikide reiside vältimatust.