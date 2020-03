Terviseamet: koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku risk Eestis on kõrge

Enamikul juhtudel on haiguse inkubatsiooniperiood 5–6 päeva, kuid viirus on hingamisteede proovides tuvastatav ka 1–2 päeva enne ja kuni 37 päeva peale sümptomite avaldumist. «On oluline tähele panna, et viiruse tuvastamine ei võrdu nakkuslikkusega. Üldjuhul on haigus nakkusohtlik sümptomite esinemisel, kuid endiselt on teadmised piiratud,» ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma, kelle sõnul võib WHO andmetel üks Covid-19 patsient nakatada keskmiselt 2–3 inimest.

Tulenevalt WHO eilsest otsusest kuulutada välja koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et viirus levib praegu kõikides Euroopa Liidu riikides, hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks.

Lapsed ja rasedad nakatuvad samamoodi kui teised, kuid lapsed põevad haiguse üldjuhul läbi kergete sümptomitega ja rasedatel on sarnased kliinilised tunnused nagu teistel. Praegu ei ole täheldatud vastsündinutel tõsiseid tüsistusi, kui ema on raseduse ajal põdenud Covid-19 kopsupõletikku. Samamoodi ei ole täheldatud viiruse edasikandumist rinnapiimaga.

Viiruse riskirühma kuuluvad vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esinevad sagedamini rasked haigusvormid.

Koroonaviiruse nakkuse põhilised sümptomid on palavik, kuiv köha ja väsimus, raskematel juhtudel areneb hingamisraskus. Praegu teada olevate andmete kohaselt on ligikaudu 80 protsenti juhtudest (sh kopsupõletiku juhud) kerged või mõõdukad. 14 protsenti haigusjuhtudest on rasked ning 6 protsenti haigetest olid kriitilises seisundis.

Riskipiirkonnast naasnutel tuleb 14 päeva enda tervist jälgida ja kodus püsida

Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas või on olnud lähikokkupuutues Covid-19 haigega ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Lisaks hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega lähikontaktist hoidumisele aitab nakkushaigustesse haigestumist vältida hügieenireeglite järgimine, mille väga oluliseks osaks on korralik ja pidev käte pesemine.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi, on eilse seisuga tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.