Prantsuse keskkonnaspetsialist: õhusaaste vähendamine võib päästa enam elusid kui viiruse peatamine

Gemenne, kes uurib keskkonnamuutusi ja -poliitikat, märgib, et Prantsusmaal sureb igal aastal keskkonnasaaste mõjude tõttu 48 000 inimest ja Hiinas veelgi rohkem. WHO andmetel sureb selle tõttu ülemaailmselt igal aastal 4,5 millionit inimest.

Praegust olukorda on teadlased võrrelnud 1957. aasta viirusepuhanguga, mis tappis kokku üle miljoni inimese. Seetõttu leiab Gemenne, et koroonaviirus on inimestele vähem ohtlikum kui keskkonnasaaste. Ta väidab, et õhusaaste vähendamine ja muutused globaalses energeetikatarbimises aitaksid päästa rohkem inimesi kui koroonaviirusesse mittenakatumine, vahendab The Forbes .

Gemenne sõnab debatis: «Mulle pakub enim huvi see, milliseid meetmeid oleme ülemaailmselt valmis rakendama viirusega silmitsi seistes. Need on märksa rangemad kui kõik see, mis puudutab kliimamuutusi ja atmosfäärisaastet. Peaksime endalt küsima, miks kardame rohkem koroonaviirust kui kliimamuutusi ja muid taolisi ohte. Mis on selle viiruse puhul nii eriline, et oleme valmis terve maailma seisma panema?»