Trump einestas koos koroonaviirusesse nakatunuga, kuid ei plaani testima minna

Trump ja Pence õhtustasid Brasiilia presidendi ja tema ametnikega samas lauas ning poseerisid ka ühispildi jaoks. Tegemist on lähima kontaktiga, mis Trumpil seni nakatunutega olnud, kuid Trumpi esindajate sõnul ei ole tal plaanis testima minna.

Nakatunuks on Brasiilia presidendi pressisekretär Fabio Wajngarten, kelle kohalolu Trump kommenteerida ei osanud, kuid sotsiaalmeedias levib foto, millel mehed seisavad kõrvuti.

«Ütleme nii, et ma ei ole mures,» teatas Trump, kui selgus, et Wajngarten on saanud koroonaviiruse diagnoosi.