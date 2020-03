Hiina uuringud seostavad koroonaviiruse tüve mutatsiooni inimsekkumisega

Wuhani valitsus sulges 23.jaanuaril kodudesse 11 miljonit inimest. Hiljem laiendati meetmed teistele Hiina provintsidele, ehk kokku 60 miljonile inimesele.

Zhang Zhan, spetsialist Wuhani Renmini haiglast märkas, et patsientidel, kes võeti haiglasse pärast karantiini kehtestamist, erines haiguse sümptomaatika. Hilisematel patsientidel olid haigusnähud märksa peidetumad. Sellegipoolest ei saa väita, et patogeeni levimine oleks vähenenud või nõrgenenud.

Pekingi ülikooli bioinformaatika teadlane, Lu Jian analüüsis 103 erineval inimesel tuvastatud viiruse genoomi. Leiti, et viirusel on avaldunud kaks võistlevat tüve, millest uuem on agressiivsem ja nakatavam.

Uurijad kirjutasid oma töös, et inimsekkumine massikarantiini näol võis muteerunud viirustüvele tekitada selektiivse ellujäämispinge. Paul Young, bioteadlane Queensland´i ülikoolist on öelnud, et see on tavaline viiruse puhul, mis sisaldab RNA genoomi. Paljunemisel tekib mutatsioon.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on teatanud, et kavatseb võrrelda Itaalia haigestunute andmete põhjal viirustüve Euroopas, et leida vajalik ravi ja töötada välja sobivad vaktsiinid.

Suur osa teadlasi jääb kindlaks arvamusele, et viirus pärineb nahkhiirtelt. Viirustüvi ühildub 96 protsendi ulatuses geenidega, mis pärievad Yunnani provintsi nahkhiirtelt aastaid tagasi leitud haigusega. Tol ajal haigus inimestele ei kandunud. Viirus võis läbida tuhandeid enne mutatsioone, kuni jõudis nahkhiirtelt uutesse peremeeskehadesse ehk inimestele.